Dopo un intenso weekend di sfide tra i migliori videogiocatori di FIFA 18 del mondo, Musaed “Falcon Msdosary” Aldossary è stato proclamato vincitore della FUT Champions Cup di Manchester, sulla strada verso la FIFA eWorld Cup. Falcon MSDossary, giovane talento dall’Arabia Saudita, era tra gli outsider del torneo e ha dominato il girone Xbox, riuscendo a battere nella Grand Final il tedesco Philipp “Eisvogel” Schermer e ad alzare l’ambito trofeo della FUT Champions Cup.





Eliminato ai 32esimi l'unico italiano in gara, Fabio Denuzzo, out a sorpresa ai sedicesimi di finale del girone Xbox il campione del mondo in carica 'Unilad Gorilla', fuori in semifinale Deto (favorito nel girone PS4).