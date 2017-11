E' tornato quello di sempre, è tornato a essere determinante. Dopo un'estate travagliata, un inizio di stagione non particolarmente esaltante, nel quale non ha avuto grosse responsabilità ma è sembrato poco decisivo, Gigio Donnarumma si è ripreso il Milan. A Reggio Emilia ha dovuto effettuare una sola grande parata, sullo 0-0, respingendo un tiro di Mazzitelli, fondamentale per mantenere la porta inviolata e dare tranquillità a una squadra che in questo inizio di stagione ha incassato 19 gol tra campionato ed Europa.



STESSO OBIETTIVO - Il Milan ha ritrovato Donnarumma, un fattore importante per dare solidità a un reparto rinnovato. Il Milan sta cercando gli equilibri giusti, in quest'ottica è fondamentale il rapporto con Bonucci, con il quale Gigio ha legato molto. I due si confrontano quotidianamente, studiano gli avversari, lavorano insieme per trovare le sinergie e i meccanismi. Entrambi vogliono riportare il Milan in alto, entrambi si sentono parte integrante del progetto.



FATTORE LEO - Il forte legame che si è creato potrebbe avere il suo peso non solo in campo, ma anche sul mercato. Senza Champions League, è noto che il Milan sarà costretto a sacrificare un big e tra i giocatori più appetibili c'è senza dubbio Donnarumma, per il quale il Paris Saint-Germain è pronto a fare follie. Se arriverà l'offerta Gigio chiederà il parere oltre che del suo agente Mino Raiola e della sua famiglia anche di Bonucci. Un compagno, diventato un amico.