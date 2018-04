Manolo Gabbiadini, attaccante del Southampton, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Fox Sports al termine della sfida contro il Chelsea nella semifinale di FA Cup: "Era una partita difficile e non era facile. All’inizio abbiamo tenuto anche se abbiamo creato poco. Il gol dopo 20 secondi del secondo tempo ci ha un po’ ammazzato. Abbiamo poi avuto qualche occasione che non abbiamo sfruttato e contro queste squadre lo paghi".



SULLA SFIDA TRA JUVENTUS E NAPOLI - "Riuscirò a vedere la partita? Si, faccio in tempo. Prendo la macchina e vado veloce così riesco a vederla. Non c’è dubbio: sto dalla parte degli azzurri del Napoli. Quindi faccio il tifo per loro, spero che riescano a vincere così vanno ad un punto e diventa ancora più bello il campionato. Spero che riescano a vincerlo alla fine".