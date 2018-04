Un inizio travolgente, con 4 gol nelle prime 4 partite, con quella, decisiva, contro il San Paolo. Poi, qualcosa è cambiato, con infortuni e squalifiche che hanno caratterizzato il rendimento: Gabriel Barbosa sembrava essersi ripreso dopo un anno e mezzo di naftalina tra Inter e Benfica, tornando re a casa sua, in quel Santos in cui si è rivelato al mondo; ora, però, la sua presenza non è ritenuta più così indispensabile.



CAMBIO DI ROTTA - A secco da 5 gare, dopo il suo ritorno, in casa Santos senza di lui sono maturati Eduardo Sasha, Rodrygo e Arthur Gomes. Come riporta UOL Esporte, Gabigol, vista la crescita dei giocatori offensivi del Peixe, non è più così centrale nel progetto dei brasiliano. Il classe '96 è ancora di proprietà dell'Inter, in prestito fino al 31 dicembre del 2018. Accolto come un re, ora messo in seconda fila: una storia già vista.