Un gol per rilanciarsi, un gol per mantenere e difendere il primato nel proprio girone della Copa Libertadores, il parallelo della Champions League del continente americano. Gabriel Barbosa e Lautaro Martinez sono entrambi andati a segno nella quarta giornata del torneo e hanno regalato il primo la vittoria per 2-0 del Santos sull'Estudiantes e il secondo il pareggio per 1-1 sul Vasco da Gama.



L'INTER SORRIDE - Due attaccanti che stanno segnando e stanno incantando Brasile e Argentina e che, oggi, fanno sorridere l'Inter per due motivi differenti. Lautaro Martinez sarà infatti il primo grande acquisto del club nerazzurro nel corso della prossima sessione estiva di mercato. Pagato tanto, 20 milioni di euro complessivi, ma la certezza di un prospetto dal futuro assicurato che potrebbe anche giocare il Mondiale. Il secondo è stato uno degli acquisti meno azzeccati da Suning e si sta rivalutando in patria dopo due anni di flop in Europa.



NON SARANNO LA COPPIA DEL FUTURO - L'Inter sorride, vero, ma ha le idee chiare per il futuro e Gabigol-Lautaro Martinez non sarà la coppia gol del futuro per i nerazzurri. Se per Lautaro Martinez, infatti, c'è già la certezza di un impiego assicurato con, alle spalle o al posto di Mauro Icardi già a partire dalla prossima estate, l'obiettivo per Gabigol è quello di riuscire a rivendere il suo cartellino nel giro di al massimo un anno senza perderci rispetto ai 30 milioni pagati proprio al Santos nell'agosto del 2016. Il prestito in Brasile scadrà a dicembre e allora l'Inter proverà a rimetterlo sul mercato consapevole di una rinascita che si sta completando. Stesso presente, futuro contrapposto. Gabigol e Lautaro Martinez non saranno (insieme) il futuro dell'Inter.