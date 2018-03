Parlando in Brasile l'attaccante dell'Inter, in prestito al Santos, Gabigol, ha parlato del suo futuro e della possibilità di restare in Sudamerica: "La mia intenzione è rispettare questo contratto, c'è tanto tempo per trovare un accordo ma è troppo presto oggi per parlarne. Bello sapere che il presidente vorrebbe tenermi, mi fa piacere. Quest'anno voglio rimanere, poi ne parlerò con mio padre e decideremo".