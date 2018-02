Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, ha parlato della propria esperienza in Europa a UOL Esporte: "Vedo l’arrivo all’Inter come un motivo di grande orgoglio perché è un grande club con una tradizione mostruosa. Non mi pento di aver scelto il club nerazzurro due anni fa, e lo stesso discorso vale per il Benfica. Posso dire che ho comunque giocato in grandissimi club. Se mi hanno cercato dei club rivali? La mia preferenza è sempre il Santos perché è la mia squadra del cuore e nella quale ho sempre giocato. Spero di restare a lungo qui e anche se non posso escludere però di andare a giocare in una rivale, vorrei restare qui molto tempo".



SUI LITIGI CON GLI ALLENATORI - "Nella mia carriera avrei voluto tante volte mandare a quel paese gli allenatori, però non l’ho mai fatto e ho sempre evitato anche quando venivo messo in panchina per cose personali e non per motivi tecnici. Non farò i nomi degli allenatori e non riferirò le varie situazioni perché è una questione noiosa e delicata".