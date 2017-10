, avvocato che ha curato come intermediario la trattativa che ha portatodall’Inter al Benfica, ha commentato ai microfoni di Fcinter1908.it le voci di una presunta crisi nel rapporto tra l'attaccante, l'allenatore e la società portoghese: "È assolutamente falso che esista questo tipo di problema tra il giocatore e l’allenatore o il giocatore e i suoi compagni.Ovviamente è in una squadra nuova, in un contesto diverso e serve un po’ di tempo per conoscere la piazza e i compagni e un nuovo calcio. La squadra tra l’altro non passa un buon momento ed è normale che ci metta un po’ di tempo. Lui ha già fatto tre partite, ha esordito in Champions, in campionato e in Coppa di Lega addirittura segnando un gol regolare che è stato annullato. L’unica volta che è stato titolare ha subito segnato: è assolutamente falso che il Benfica sia deluso e lo voglia mandare indietro e neanche lui vuole andare da nessun’altra parte. Ovviamente si augura di trovare più spazio, come è normale per tutti i giocatori. Però è soddisfattissimo del club nel quale gioca e il club è soddisfatto di lui. È normale che uno appena arriva ci metta un po’ di tempo ad essere titolare, sono difficoltà normali perché è arrivato in un club nuovo, che ha vinto quattro scudetti di fila, con giocatori davanti importantissimi, è normale che ci metta un po’ di tempo, tutto qui”.