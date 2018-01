Il problema al ginocchio diè meno grave del previsto. Dopo lo spavento durante la sfida con il Crystal Palace, lo stesso attaccante brasiliano deltranquillizza i tifosi su Instagram: "Gli esami al ginocchio sinistro hanno evidenziato una piccola lesione al legamento collaterale. Grazie a Dio non è nulla di grave e non dovrò sottopormi a un intervento chirurgico. Tornerò il più in fretta possibile. Grazie a tutti i tifosi per il supporto e i pensieri positivi. Il 2018 sarà il mio anno".