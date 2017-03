Primo gol in Serie A per Roberto Gagliardini ed esultanza della polenta, come promesso a "E poi c'è Cattelan". Proprio Alessandro Cattelan, noto tifoso dell'Inter, ne ha parlato a Tuttosport: "È stato emozionante, perché io sono cresciuto tifando Inter, sono sempre andato a San Siro e vedere un giocatore nerazzurro fare qualcosa di concordato con me è stato fantastico, come sentirsi parte della squadra. Mi sono commosso, tant'è che ho postato subito su Instagram il video dell'esultanza e ho detto: 'Sono a un passo dalle lacrime'. Ero abbastanza sicuro che lo facesse, non pensavo che si sarebbe vergognato. Piuttosto non ero affatto certo che arrivasse questo gol perché fino a domenica non aveva ancora segnato in Serie A: siamo stati fortunati e abbiamo avuto anche un po’ di c... come trasmissione. Roberto è veramente un ragazzo da maneggiare con cura, con i guanti. In quella mezzora che siamo stati insieme fra prove e registrazione, ho avuto l'impressione di avere davanti un ragazzo diverso da altri, molto intelligente, che sa usare il cervello".