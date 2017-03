Roberto Gagliardini, centrocampista dell'Inter, parla prima dell'evento Amici dei Bambini a Milano, al quale è presente anche il nostro inviato Pasquale Guarro: "Non ho ancora visto né Petagna né Gasperini. Al tecnico sono grato: grazie a lui sono all'Inter. Mi ha preso dal non giocare in B fino ad arrivare in nerazzurro. Contro l'Atalanta? Loro stanno andando davvero forte, sono felice per loro. Ora però sono avversari, saluti all'inizio poi c'è la partita. Roma? Non è stata molto superiore, una sconfitta brutta ma ora testa subito al Cagliari".



Sul ruolo in campo: "Mi trovo bene sia con Kondo che con Brozo, hanno caratteristiche differenti, ma ho giocato bene con entrambi. L'allenatore che devo ringraziare di più? Ringrazio in primis i miei genitori, poi mister Polistina, mister Gallo, nel settore giovanile mi hanno aiutato tutti".