. Solo due punti nelle ultime cinque partite giocate, dalla partita col Torino a quella, rocambolesca, di ieri sera a Firenze. Una crisi che ha complicato - se non compromesso - la corsa a un posto nell'Europa del prossimo anno, coincisa anche con ilnella striscia di sette vittorie su nove partite dei nerazzurri da gennaio a marzo: Roberto Gagliardini Arrivato nella finestra invernale di mercato come simbolo del nuovo corso avviato da Suning, con l'obiettivo di portare in squadra talenti giovani e italiani,. Tutto è però cambiato: una distorsione alla caviglia lo costringe a lasciare il campo sull'1-0 per i nerazzurri, che nel secondo tempo subiscono la rimonta firmata Schick e Quagliarella degli uomini di Giampaolo. Per infortunio il classe '94 salta anche la successiva partita col Crotone e anche in quell'occasione arriva un clamoroso ko per la squadra di Pioli.: dopo il bel lancio per Candreva per il momentaneo 1-0 sul Milan, la sua partita ha subito un notevole calo,. Un periodo di flessione normale per un ragazzo che ha appena compiuto 23 anni ed è alla sua prima avventura in una big. E coinciso, anche, con una(dal "non sono d'accordo con Ausilio", alla presenza allo Stadium per Juventus-Barcellona, al like al post su Instagram di Bonucci per festeggiare il passaggio del turno dei bianconeri contro i blaugrana).. Non solo in questa stagione piena di difficoltà, ma anche nell'ambizioso progetto di Suning per il futuro.@marcodemi90