Al termine della sfida contro l'Olanda, Roberto Gagliardini ha parlato della gara che ha segnato il suo esordio in Nazionale.



"Ho sempre creduto in me stesso, sapevo le mie qualità e ho sempre cercato di metterle a disposizione della squadra. In qualche annata non sono riuscito a farlo al meglio, ma Gasperini mi ha insegnato a farlo e ora si vedono i frutti. All'Inter è stata un'escalation veloce, già esordire con la maglia nerazzurra è stato importante ma farlo con quella azzurra è qualcosa di incredibile. Tuttavia non sono uno che ci pensa tanto, ragiono partita dopo partita. Lunedì c'è la Sampdoria e penso a quella sfida".