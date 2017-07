Il nuovo attaccante del Genoa, Andrej Galabinov ha dichiarato: "Da tempo avevo l'ambizione di arrivare in alto, sono contento di questa crescita professionale offertami dal Genoa. L'obiettivo è cercare di mettere in difficoltà mister Juric nelle scelte. Mi ha fatto una buonissima impressione in questi primi giorni di ritiro, l'impresa firmata con il Crotone è stata semplicemente straordinaria. Dare il massimo non è mai stato un problema. So che non è facile trovare spazio per nessuno, ma prometto di dare tutto per aiutare la squadra. Più giocatori bravi ci sono, meglio è per tutti. La concorrenza è sempre uno stimolo per migliorare e fare bene. In passato il Genoa ha lanciato tanti attaccanti di valore, spero di ripercorrere le orme di chi mi ha preceduto. Il nostro gioco prevede tanti cross dalla fasce, manna dal cielo per chi come me in area si trova a proprio agio. Nelle esperienze maturate mi sono adattato a un po' tutti i moduli. Da quattro anni inseguivo la Serie A, a livello di gol sono andato spesso e volentieri in doppia cifra. Chi è capace di segnare non perde il vizio, anche se la Serie A presenta difficoltà maggiori. Di testa e di piedi me la cavo in ogni modo. Sono partito da zero, senza conoscenze e ho la fame giusta per cogliere l'opportunità. Mio padre mi ha insegnato il valore dell'alimentazione, del rispetto, della serietà. E che lo sport va vissuto come una passione, non solo come un lavoro".