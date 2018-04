Intervenuto dagli studi di Premium, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, parla del gol di Ronaldo in rovesciata e spiega come quello della rovesciata sia un gesto tecnico che appartiene al DNA di un calciatore e ricorda come ai suoi tempi era Djorkaeff a deliziarlo con gol simili, anche in allenamento.



“Djorkaeff in allenamento aveva quel tipo di prodezza, o ce l’hai o non ce l’hai. Vuol dire che in allenamento Ronaldo fa questi gesti, se non ce l’hai nelle corde non lo provi nemmeno”.