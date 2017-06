Fabio Galante ha parlato a SportMediaset dell'Inter: ''Ritengo che Joao Miranda e Jeison Murillo siano due buoni difensori, poi non so se resteranno o se la società stia guardando altri profili. In Italia, se togliamo i difensori della Juve, i migliori sono stranieri: penso ad Antonio Rüdiger, Federico Fazio e Khalidou Koulibaly. A me poi piacciono i difensori fisici, anche per le palle inattive che sono sempre più importanti. Tornare all'Inter? Sarebbe per me un ritorno dopo aver giocato tre anni con quella maglia e mi farebbe molto piacere. Il mio nome è stato accostato all’Inter ma non come team manager, ruolo coperto molto bene da Fabio Pinna, ma come club manager: sostanzialmente lo stesso ruolo che Cristian Abbiati ricopre al Milan e Angelo Peruzzi alla Lazio. Mi hanno accostato a questi colori sia per la vicinanza con l’Inter Academy sia perché ho grande stima e rispetto per Spalletti. Se ci fosse la possibilità di diventare club manager dell’Inter sarei molto contento''.