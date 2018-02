Intervenuto a TMW Radio, l'ex difensore dell'Inter, Fabio Galante, ha espresso le proprie considerazioni sulle dichiarazioni di Wanda Nara, che ha spiegato come un paio di club siano interessati a Mauro Icardi.



“In questo momento, viste le difficoltà dell’Inter, queste parole non aiutano l’ambiente. Oltretutto Icardi è il capitano e deve essere un esempio in campo e fuori. Credo che dovrebbe dire alla sua compagna di tenersi per sé queste ipotesi di mercato, magari anche andare avanti ascoltando le offerte se lo ritiene opportuno, ma non esporle poi all’opinione pubblica. Non aiuta l’ambiente, perché ora serve una vittoria e serve che Icardi, che è reduce dall’infortunio, torni in campo e riprenda a segnare per sé e per l’Inter”.