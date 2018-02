Roberto Mancini, tecnico dello Zenit, ex di Inter e Galatasary, commenta così, al quotidiano turco Habeturk, l'arrivo di Nagatomo in Turchia: "Nagatomo è un ottimo giocatore, un grande personaggio e un grande professionista, uno che non crea problemi nemmeno quando non gioca. E' sempre molto positivo, è un gran lavoratore".