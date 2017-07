Il Galatasaray sta chiudendo per un nuovo colpo in difesa. I turchi infatti hanno pronta un'offerta per Mariano del Siviglia. La trattativa è in corso in una fase molto avanzata e per il giocatore sarebbe pronto un triennale. Il suo agente, Marcelo Robalinho, a breve sarà negli uffici del Siviglia per discutere l'offerta ed arrivare ad una chiusura sempre più probabile, secondo Sky Sport.