A 36 anni, in questa sua nuova avventura oltre oceano, in un calcio meno stressante la pressione ha deciso di portarsela in valigia: accolto da star,ha risposto da star. Nel primo derby storico tra i Le il Los Angeles FC, El Trafico, Ibra ci mette la doppia firma. Sotto 0-3, abbattuto dai colpi di Carlos, la squadra diaccorcia al 61. E poi.... Un campionato diverso e lo stesso Zlatan. Al 71esimo mette piede in campo, al 73esimo segna il 2-3 Pontius.. Via la maglia, ed esplode loFinita qui? No, perché il fuoriclasse svedese ha ancora tempo a sua disposizione e, al 91esimo,. Cross dalla sinistra, colpo di testa ad anticipare il portiere: rete da 9, come quello che indossa per i Galaxy. Una serata da sogno: t