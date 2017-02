Roberto Galbiati, ex giocatore anche della Fiorentina, a Radio Fiesole ha parlato della partita di questa sera tra viola e Borussia Moenchengladbach: 'In questo momento i tedeschi stanno meglio della Fiorentina, hanno cambiato passo con il nuovo allenatore ma Paulo Sousa non deve snaturare la sua squadra. Porti avanti le sue idee anche se non sarà facile stasera'.