Il 'Nanu' Giuseppe Galderisi, ex attaccante di Juve e Verona, nonchè attuale allenatore della Lucchese in Lega Pro, ha parlato ai microfoni di Radio Onda Libera. Tre i temi toccati: Juventus, Napoli e Belotti.



JUVENTUS - "Con Higuain la Juve ha creato i presupposti per giocare in vari modi avendo un attaccante così straordinario. Mandzukic si sacrifica tanto mettendoci sempre un'incredibile determinazione. Le qualità di Dybala non si discutono".



NAPOLI - "Il Napoli in Champions? Secondo me ha più speranza di ribaltare questo risultato che non il 3-1 subìto allo Juventus Stadium in Coppa Italia. Può farcela. Aggredirà il Real, andrà a prenderlo e punterà sull'intensità, con l'effetto San Paolo che si farà sentire. Sarri darà ancora una volta la mentalità giusta ai suoi. Il Real non deve scherzare, vedrete che Sarri lo farà soffrire".



BELOTTI - "Mi piace molto perché è un attaccante vero. Ha cattiveria anche nel superare certi momenti come quando si sbaglia un rigore. Io quando sbagliavo, ci stavo male anche per mesi".