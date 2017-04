Giovanni Galli, ex portiere ma anche dirigente della Fiorentina, a Lady Radio: ‘Se Bernardeschi ha altre offerte economiche più importanti di quelle della Fiorentina e se non gli bastano i soldi offerti dai viola va benissimo ma bisogna essere onesti e corretti. Se il procuratore del giocatore non ritiene all’altezza l’offerta viola allora porti 60 milioni di euro alla Fiorentina così Corvino ci rifà la squadra. Bernardeschi ci ha fatto vedere che è un giocatore di grandi prospettive, oggi non si può dire che è un fuoriclasse’.