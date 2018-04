L'ex portiere del Milan Giovanni Galli ha parlato a Premium: "Bologna-Milan nel giorno del mio sessantesimo compleanno? Ho vestito con grande piacere e onore la maglia del Milan e a Bologna c’è il centro sportivo intitolato a Niccolò che ha esordito in Serie A con la maglia rossoblu. E guarda caso nel giorno del mio compleanno c’è questa partita che per me è sempre molto particolare. Da quando è successo il fatto di Niccolò sono diventato molto attento a questo cose, probabilmente sono messaggi che ci vogliono mandare, forse dobbiamo essere un pochino più attenti. Si parla di rigori che ci sono oppure no, di un fallo laterale, ma ci sono dei messaggi che sono molto più importanti".