Giovanni Galli, ex portiere e dirigente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Lady Radio, della sfida di venerdì scorso tra la formazione viola e la Juventus: "Mi auguravo che Pioli schierasse Milenkovic a destra e non Pezzella, perché il serbo era l’unico in grado di contrastare Mandzukic, che è l’anima della Juventus. E poi in campo ci è andato lui per cui i meriti sono suoi e di chi l’ha scoperto, come Corvino, e allenato in questa stagione. È quel tipo di calciatore giovane su cui puoi andare a spendere anche un po’ di più del previsto e l’investimento infatti è stato importante. Guida? Secondo me è stata sbagliata la gestione e la decisione, perché che mi vogliano far credere i vertici arbitrali e un giornale (La Gazzetta dello Sport, ndr) che il tocco di Alex Sandro era involontario, ma anche che su di lui ci fosse fallo di Simeone è inaccettabile. E poi agli occhi di Firenze Guida se n’è lavato le mani, affidandosi al Var, senza per altro distribuire cartellini ai giocatori della Juve che stavano facendo pressioni durante la valutazione. Non deve essere quello il comportamento, l’arbitro si deve isolare: visto che la moviola si usa anche per le squalifiche, io comminerei ammonizioni a fine partita. Sportiello o Dragowski? Ho sempre detto che il bilancio di Sportiello a fine stagione è sempre positivo, ultimamente è in un periodo di flessione. La Fiorentina sta galleggiando tra decimo e undicesimo posto, la retrocessione non è un rischio, così come i sogni europei sono lontani. È logico che a Dragowski gli vada data l’opportunità di far capire a tutti, tifosi e tecnici, qual è il suo valore. Gli darei spazio nelle ultime 10 partite, senza però togliere subito Sportiello".