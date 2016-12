Metti, una sera a cena. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da calciomercato.com, Adriano Galliani è stato avvistato, ieri sera, alla churrascaria fogo de Chao, a Rio de Janeiro. Un luogo molto conosciuto in città, essendo la vecchia sede del Botafogo, club con una grande tradizione in Brasile. Abito elegante, in compagnia di un amico. La metropoli brasiliana è da diversi anni meta preferita dell'amministratore delegato del Milan per trascorrere le vacanze ma anche centro operativo di quella che è la trattativa calda del momento rossonero, ovvero il passaggio di Luiz Adriano allo Spartak Mosca.



INCONTRO CON VELOZ - Galliani si muove, conferme totali sull'incontro tra qualche ora con Gilmar Veloz, agente dell'attaccante brasiliano. Nel menù l'offerta del club russo che ha fretta e vuole chiudere, ma serve la quadratura dal punto di vista economico. In ballo ci sono diversi milioni che il Milan conta di poter utilizzare per tentare l'assalto a Milan Badelj. Il centrocampista croato è sempre più convinto di tornare agli ordini di Montella, nonostante l'ostacolo grande che risponde al nome della Fiorentina.



LE ULTIME - La missione brasiliana è entrata nella fase calda, tra una cena in churrascaria e un'altra in programma con Veloz per chiudere una cessione che farebbe contenti tutti. Galliani ieri lo ha ribadito anche ai media russi, quella dello Spartak Mosca è un'opportunità concreta, importante, da prendere in grande considerazione. Poi si penserà a sottoporre i dettagli ai cinesi, che hanno sempre l'ultima parola, di fondamentale importanza.