L'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani è intervenuto alla trasmissione "Mattino Cinque" nella quale, oltre ad affrontare i temi di attualità politica da candidato per il Senato alle prossime elezioni, ha detto la sua sull'argomento di giornata, l'inchiesta del Corriere della Sera sul nuovo patron rossonero Yonghong Li.



“Yonghong Li ha investito 740 milioni per comprare il Milan. Noi eravamo assistiti da un advisor molto importante e da un grande studio legale, così come Yonghong Li. Non solo ha comprato il Milan, ma sono accadute anche tre cose importanti: innanzitutto a giugno ha presentato le credenziali alla Lega calcio ed è stato approvato. Seconda cosa: il fondo Elliott ha prestato a Mr.Li oltre 300 milioni di euro, quindi avranno fatto le loro verifiche. Infine, in estate è stata fatta una campagna acquisti faraonica da oltre 200 milioni di euro, quindi dando tutte le garanzie e le fidejussioni che le norme italiane prevedono. Io non conosco la realtà cinese, ma uno più uno più uno fa tre e tutte le cose finora sono andate in quel senso”.