Serata di Serie A per il Milan, impegnato contro il Torino nel posticipo della prima di ritorno della Serie A . Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan, prima della sfida con i granata ha parlato a Premium Sport di Gerard Deulofeu, obiettivo dell'attacco rossonero per il mercato di gennaio: "Domani giorno decisivo con l'Everton per Deulofeu, sanno che possiamo solo fare prestiti, ma non è facile. Stiamo parlando, non siamo ancora arrivati ad un punto. L’Everton sa bene che possiamo fare prestiti puri o con diritto di riscatto. In più ci sono delle clausole pro Barcellona. Domani parleremo e cercheremo una soluzione, altrimenti resteremo così".



Sul suo futuro: "Io ho fatto un giuramento: finché sarò l’ad del Milan, penserò 24 ore al giorno al Milan. Sono concentratissimo sui colori rossoneri. Del mio futuro ci penserò solo dopo il closing".



Uno scambio di battute, poi, con Sacchi: "Sacchi ha fatto grande il Milan e ha cambiato la storia del nostro calcio, merita la top 10 Uefa all time".