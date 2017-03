Via libera. Per la cessione del Milan, con l'avvento del fondo Elliot, per la candidatura di Galliani come presidente della Lega di Serie A. Secondo quanto riporta Tutti Convocati Silvio Berlusconi ha fatto marcia indietro, dopo il rifiuto dei giorni scorsi, il patron rossonero ha accolto la richiesta dell'ad rossonero di ricoprire questo nuovo ruolo. Se la data del 14 aprile verrà confermata, se arriverà la fumata bianca sul closing, Galliani dirà definitivamente addio al Milan al pari di Berlusconi, terminando così il suo attuale ruolo di amministratore delegato della società rossonera dopo oltre 30 anni. E avrà la possibilità di iniziare una nuova avventura.