L'ex amministratore delegato rossonero Adriano Galliani ha ricordato a MilanNews.it Davide Astori, capitano della Fiorentina tragicamente scomparso: "Me lo ricordo benissimo Davide. Lo abbiamo preso nel 2001 ed ha fatto con noi tutta la trafila nel settore giovanile. Ragazzo serissimo, educato, preciso, puntuale. Già da giovanissimo aveva tutte le caratteristiche del professionista. Poi, ultimato il suo periodo in Primavera, lo abbiamo mandato in prestito e nel 2008, in accordo con lui e Cellino, lo abbiamo ceduto al Cagliari. Tutto quello che è successo è sconvolgente. Sconvolgente. Sconvolgente. Mi viene da piangere al pensiero che abbia lasciato una moglie ed una figlia di due anni che crescerà senza conoscere il suo papà. In questi casi c’è da stare in silenzio e pregare, per chi è credente. Sono scioccato. Era un nostro ragazzo, uno di quelli con lo stile Milan addosso".