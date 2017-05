Adriano Galliani, ex ad del Milan, ha smentito con una dichiarazione all'Ansa le indiscrezioni su un suo coinvolgimento nell'acquisto del Genoa assieme a Massimo Cellino . "Trentuno anni di Milan mi impediscono di accettare qualsiasi incarico in qualunque altro club".



STORIA INCANCELLABILE - "La mia storia non si può cancellare. Non sono disponibile ad andare in nessuna altra squadra".