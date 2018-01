L'amministratore delegato della Roma, Umberto Gandini, ha parlato a Premium Sport e Sky Sport al termine della sfida persa contro la Sampdoria mostrandosi ampiamente deluso dal risultato e parlando apertamente di mercato e del caso Dzeko.



MOMENTO NEGATIVO - "Il progetto non è a rischio. E’ un momento no che è più lungo di quello che si poteva pensare. I numeri sono impietosi e le prestazioni non sono uguali a quelle di inizio anno"



NECESSITA' DI VENDERE - "Noi abbiamo un piano ed un budget che stiamo rispettando. Il mercato ci sta per tutti e se ne parla come è normale. Finora non è successo nulla, non abbiamo ricevuto le offerte che ci hanno portato a fare certe operazioni. Il problema non è il mercato, abbiamo delle difficoltà che sono iniziate prima. Noi abbiamo subito più di altri le difficoltà di questa finestra invernale. Le novità delle date non sono state ideali per noi".



CONTESTAZIONE - "Come società stiamo crescendo, la rosa è all’altezza delle migliori e l’allenatore è quello che volevamo. La Roma non è un gioco, lo sappiamo, ora non ci resta che lavorare per cercare di tornare protagonisti".



DZEKO - "Le offerte ci sono, se ne parla. Bisogna essere d'accordo almeno in tre. Le due società e il giocatore, a volte anche qualcun altro che gravita intorno al giocatore".