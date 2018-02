Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Maurizio Ganz, ex di Inter e Milan, esprime la propria opinione sul derby ormai alle porte: "All'Inter c'è una calma apparente e i risultati arrivano a fatica, il Milan ha la Coppa Italia in più, partita che per me non ci voleva per i ragazzi di Gennaro Gattuso prima del derby".