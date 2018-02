Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Maurizio Ganz parla del derby di domenica sera tra Milan e Inter.



“È un derby e in quanto tale non esiste un favorito. La rincorsa del Milan colpisce ma, come ha ricordato lo stesso Spalletti, il vantaggio di sette punti in classifica denota un cammino migliore per i nerazzurri. Napoli e Juve fanno un campionato a parte, le altre si giocheranno i due posti disponibili per la Champions. L’Inter deve ritrovarsi, a tratti ha anche fatto vedere del buon calcio, poi è calata nell’efficacia ma darà sicuramente fastidio a tutte e farà leva su Icardi: un giocatore molto importante quanto lo è appunto Cutrone per il Milan. Gli uomini di Gattuso bisognerà poi vedere come riusciranno ad assorbire la gara di Coppa”.