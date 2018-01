Simone Andrea Ganz, attaccante del Pescara con la valigia in mano, parla a Sky Sport della sua esperienza in Abruzzo: "Pettinari? Ha avuto tanti meriti, ha fatto tanti gol e bellissime prestazioni. Anche questo fattore mi ha portato a giocare un po' meno. L'unica cosa che mi dispiace è non avere avuto tante possibilità per dimostrare il mio valore a Pescara, ci tenevo io e so che ci tenevano tutti a vedere cosa sarei riuscito a fare. Mercato? Sono in vacanza, ci pensa il mio procuratore (ndr Davide Lippi). L'Ascoli? Perchè no, ma ora sono in vacanza, vedremo.."