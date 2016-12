Simone Andrea Ganz, figlio dell’ex attaccante del Milan Maurizio non è contento della sua esperienza in prestito al Verona. Per lui soltanto 14 presenze in stagione, la maggior parte sono spezzoni di partita, che lo hanno portato a segnare tre gol. Come riporta Sky Sport, il giovane attaccante non è felice a Verona e le richieste giunte alla casa madre Juventus non sono mancate: Ganz interessa a Novara, Benevento e Perugia, tutte in Serie B.