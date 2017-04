Ai microfoni di Milan Tv, Maurizio Ganz parla del derby di Milano e racconta i suoi precedenti con entrambe le maglie.



IL DERBY - “E’ un’atmosfera particolare, bellissima e vissuta nella quotidianità in giro per Milano. Ho avuto la fortuna di segnare con entrambe le maglie e di procurarmi rigori con tutte e due le squadre. I derby el passato decidevano i campionati, quest’anno saranno importanti per 'ingresso in Europa. Fa molto male alla città di Milano vedere le due squadre fuori dall’Europa, specialmente il Milan fuori dalla Champions fa male. Il campionato di quest’anno è un po’ anomalo, c’è la mia Atalanta che sta facendo un campionato straordinario”.



INTER – “A livello realizzativo andavo alla grande, fisicamente no. Era bello segnare al Milan, chiaramente per il blasone della squadra. Poi ho segnato il 3-1 sotto la Curva rossonera. Subito in gol nel derby al mio esordio con il Milan? Avevo tanta rabbia in corpo, dopo tutto quello che avevo fatto con la maglia dell’Inter, volevo riscattarmi e dimostrare che si erano sbagliati a mandarmi via. Sentivo che era la mia serata, stavo bene, infatti feci una partita straordinaria. Quando vidi la palla entrare impazzii. Non vedevo l’ora di fare una grande prestazione per la maglia del Milan, non contro quella dell’Inter. Ho segnato contro il Milan negli anni successivi e non ho mai esultato, dipende come ci si lascia. Tradimento? ho ricevuto questa percezione da parte della società, non dei tifosi. Ogni tanto quando vado in giro per Milano qualche battutina me lo fanno. Io non ce l’avevo con i tifosi, ma con la società”.