Una nuova sede, stesso entusiasmo e voglia di stupire:, che si incontrano nella nuova sede dell’hub creativo dell’imprenditore italiano. Al suo interno anche bar e ristorante curati dallo. La nuova location in Piazzale Accursio a Milano, nella sorprendente architettura anni '50 dell’ex-stazione Agip Supercortemaggiore, è un esempio di streamline moderno, caratterizzata dai bordi arrotondati di due sproporzionate tettoie che fanno immaginare che l’edificio possa spiccare il volo e proietta il viaggio verso la fantasia, diventando ancor più significativa come punto di contatto tra una città simbolo dell’Italia contemporanea e le altre capitali e culture europee e globali., in tutti i momenti della giornata, dalla colazione al dopocena, portando nuova linfa vitale e sociale al quartiere Portello. All’interno i suoi 1.700 mq si distribuiscono verticalmente su due piani fuori terra e un piano interrato dedicato ai servizi e ai locali per lo staff.Un’area dedicata è stata inoltre allestita pere iperrealistico di Allinsports, e al supporto di un istruttore personale.e riproduce il comportamento di una vettura da competizione. La scocca proviene da un telaio originale Ferrari e l’abitacolo è perfettamente riprodotto in ogni singolo dettaglio. Infine per tutti i lover del brand lo shop permetterà di acquistare esclusivamente dei pezzi unici che potranno essere personalizzati e che faranno parte di edizioni in serie limitata realizzate in collaborazione con brand d’eccellenza, sia per quanto riguarda l’abbigliamento sia per quanto riguarda gli accessori.per Brand, Aziende e clienti privati. La contaminazione di stili e linguaggi, il superamento delle barriere tra il mondo del fashion, del design e dell’arte sono alla base della nuova strategia del Brand, che si pone. Garage Italia non è solo una struttura avveniristica e uno spazio di condivisione, ma si tratta di una vera e propria piattaforma che ha la grande ambizione di essere replicata senza porsi alcun limite.