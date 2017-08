Buona la prima in Serie A per la Juventus, che dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Lazio si è rialzata ieri, nell'esordio col Cagliari. E che ora può tornare a pensare al mercato: "Dobbiamo provare a cogliere le opportunità anche negli ultimi giorni - ha dichiarato ieri Beppe Marotta - giovani interessanti o giocatori non più giovani che vogliono cambiare squadra e fanno al caso nostro". Della prima categoria fa parte Keita Baldé, per cui nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi contatti con la Lazio, della seconda invece Ezequiel Garay, individuato come possibile rinforzo per la difesa.



NO ALLO SPARTAK - Con gli acquisti di Gabriel Paulista e Murillo già ufficializzati dal Valencia e quello di Luis Neto che nelle prossime ore si può concludere, l'argentino con passaporto spagnolo è vicino alla cessione. Nelle scorse settimane gli spagnoli hanno trattato con lo Spartak Mosca di Massimo Carrera, ma l'affare si è bloccato di fronte alla volontà di Garay - e soprattutto della moglie - di non tornare in Russia appena un anno dopo l'addio allo Zenit.



LA RICHIESTA - Dopo averlo pagato 24 milioni di euro la scorsa estate, il Valencia ne chiede ora 20 per lasciarlo partire. A margine dell'amichevole di Villar Perosa, Marotta aveva definito Garay "un ottimo giocatore", a testimonianza della grande considerazione della Juve per il centrale, che può occupare il vuoto lasciato da Leonardo Bonucci nella rosa di Allegri. C'è da lavorare sulla formula dell'operazione, con i bianconeri che valuterebbero l'acquisto solo in prestito con diritto di riscatto. Dall'Argentina parlano di una trattativa che entrerà nel vivo la prossima settimana, con nuovi contatti tra le parti. Ancora undici giorni, poi il mercato chiuderà: la Juventus resta attenta, pronta a cogliere tutte le opportunità.



