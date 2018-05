"L’ottima prestazione dell’Inter a Udine certifica definitivamente il suicidio stagionale dei nerazzurri. Se Spalletti fosse stato assistito meglio dal mercato, oggi sarebbe qui a ragionare di scudetto". Lo ha scritto, nella sua analisi per la Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando.: "In testa per merito dell’organizzazione tattica, l’Inter si è sgonfiata per consunzione naturale, per mancanza di alternative e ha avuto bisogno di mesi per rifiorire. Se esiste in Cina una cerimonia di «mea culpa» è bene che Suning proceda. Spalletti non è quello che ha sbagliato il cambio di Santon, è quello che ha portato 13 punti in più del torneo scorso (record in A), che ha fatto maturare Cancelo, disciplinato Brozovic e inserito al meglio Rafinha. Non c’è squadra che sia cresciuta di più come qualità di manovra. Se Cancelo e Rafinha verranno confermati e se la squadra verrà rifinita con un paio di acquisti nobili, la prossima inter sarà da prima fila. Non è Suning che deve confermare Spalletti, è Spalletti che deve chiedere al signor Suning: 'Giocheremo per vincere o ancora per sopravvivere?".