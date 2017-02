Il Senatore di Forza Italia, nonché tifoso della Roma, Maurizio Gasparri, è intervenuto a 'Tutto-Viola Bar Sport' su Radio Blu per commentare la sconfitta della Fiorentina all'Olimpico contro la sua squadra del cuore. "Ero allo stadio, ho visto una pessima prestazione dei viola; in passato vi ho invidiato tanti calciatori che avrei portato in giallorosso: Antognoni, Hamrin, Batistuta, Cuadrado. Uno di questi ve lo abbiamo anche preso e da noi ha vinto lo scudetto nel 2001 (Batistuta ndr). Ma adesso sinceramente mi tengo volentieri i giallorossi. A Firenze in questo momento si salva solo Sousa".



"Fiorentina e Roma - ha continuato il Senatore - sono accomunate da due proprietà non tifose; non augurerei nessuna delle due. Quella americana della Roma è una sciagura. Pensano solo alla speculazione. Tutte le volte che vedo Ferrero (presidente della Sampdoria ndr) gli chiedo di comprarsi la Roma. Almeno Della Valle, con il quale ho fatto pace (qualche mese fa Diego lo aveva definito "mantenuto dagli italiani" ndr), è italiano. Diciamo che preferisco gli italiani sia nelle proprietà calcistiche che come fidanzati di mia figlia. Si dice 'Moglie e buoi dei paesi tuoi' e sono d'accordo. Non augurerei a nessuno una proprietà senza passione come quella dei Della Valle. Cecchi Gori era più tifoso; anche se ha fatto un po' di confusione alla fine".