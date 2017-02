Andrea Conti è tra i giocatori più interessanti sfornati dall’Atalanta in questa stagione. Anche il giovane terzino destro, così come Kessié, Gagliardini, Caldara, Gomez, Spinazzola e Petagna si è messo in luce a Bergamo. Il Napoli ha un’opzione sul giocatore che però è seguito anche dalla Juve. Ecco le parole del tecnico della Dea Gasperini a proposito del suo terzino: “"Si sta imponendo, c'è l'attenzione di tutti perché sa fare bene entrambe le fasi. E' un giocatore giovane ed è più facile per lui arrivare in una grande". Prima di aggiungere, con orgoglio: "Anche se l'Atalanta è quarta e non è poi così piccola".