Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta saranno ospiti della Juventus per ben due volte in tre giorni. Oggi La Dea sfida i bianconeri allo Stadium in campionato mentre mercoledì la sfida si ripeterà per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il tecnico dell’Atalanta ha parlato della doppia sfida a Tuttosport: "Di due partite così vicine ne avrei fatto volentieri a meno, vincerne una mi andrebbe bene e, naturalmente, sceglierei la coppa. Sarebbe straordinaria, ma è la più difficile".