Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla ai microfoni di Premium Sport prima del match con la Fiorentina: “Non pensiamo al Borussia Dortmund, oggi c’è la Fiorentina che ha un grande valore. C’è un pochino di turn-over, ma chi andrà in campo vorrà fare bene. Scorie dall’Europa League? Secondo voi è più leggero fare un allenamento con Gasperini che una partita di 90’ in Europa? Sono sicuro che la squadra avrà le giuste energie per affrontare la partita. Gasp in Nazionale? Questa domanda dovreste farla al diretto interessato, noi sappiamo che qui si trova bene e ci sono le condizioni migliori per fare bene per lui e per noi".