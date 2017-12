Intervenuto in conferenza stampa l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini ha parlato della sfida contro il Milan.



IL MILAN - "Sappiamo che il Milan è un'ottima squadra anche se non sta attraversando un buon momento e che dovremo giocare una partita importante. È una gara che conta molto, soprattutto se dovessimo riuscire a vincerla".



MOMENTO NERAZZURRO - "Noi ci arriviamo bene, dobbiamo però giocarla al meglio delle nostre possibilità e concentrarci su quello che si può fare in campo, sia noi che loro. Da tempo abbiamo un'identità e su quella cerchiamo di costruire i nostri risultati. Ma è un campionato molto diverso da quello dell'anno scorso, non vanno fatti paragoni quest'anno è più combattuto e equilibrato".



MENTALITA' - "Dobbiamo mantenere la mentalità che ho visto negli ultimi tempi, con questa voglia di risalire in campionato, perché ci ha permesso di recuperare posizioni. L'entusiasmo che si è creato nell'ambiente ci ha poi permesso di superare anche questo ciclo con tante partite".