Stoccata all'Inter di Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell'Atalanta. Il tecnico di Grugliasco ha allenato solo per qualche settimana la compagine meneghina nel 2011: "Io sono contento di ciò che sono riuscito a fare, non ho rimpianti per una mancata carriera ad alti livelli. Anche se è vero: non sono mai stato in una grande squadra. E l'Inter? Ma quella mica era una grande squadra, almeno come valori tecnici", ha detto a Tuttosport Gasperini che prosegue. "All'estero? Non amo molto quel tipo di esperienza. Io sto bene in Italia, nel mio mondo. Per espatriare dovrebbe arrivarmi qualcosa di davvero importante e affascinante".