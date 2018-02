Intervistato da TuttoSport, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, torna sulla sua esperienza all'Inter.



“Allenare una big? Non mi ricordo di essere mai stato in una grande squadra. L’Inter? Ma quella mica era una grande squadra, almeno come valori tecnici. Andare all'estero? Non amo molto quel tipo di esperienza, io sto bene in Italia, nel mio mondo. Per espatriare dovrebbe arrivarmi qualcosa di davvero importante e affascinante. So che gli allenatori italiani ovunque vadano fanno bene. La nostra scuola è la migliore anche perché la Serie A è il campionato più difficile».