L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto alla trasmissione "Radio Anch'io lo Sport" di Radio Rai e ha parlato in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, di mercato e di Var.



"Ieri è stata una giornata sfortunata, ma è già qualche domenica che certi episodi si ripetono. La Var è sempre quella, le immagini non sbagliano. Sono le interpretazioni che possono creare polemiche. Bisogna recuperare certezze. Io auspico che siamo sempre gli arbitri a spiegare certe decisioni, perché sulle interpretazioni stanno succedendo cose strane. C'è qualcosa di non chiaro e bisogna rimediare, altrimenti perde credibilità un po' tutto il sistema. Sul fallo di mano c'è veramente confusione, in questo momento lo stesso episodio è difficile da interpretare in modo univoco. D'altra parte, ci sono alcune situazioni veramente difficili da decifrare e questo bisogna imparare ad accettarlo. È un momento di passaggio".



Sui prossimi impegni: "Sarà un mese durissimo, con tante partite difficili. Incontreremo tre volte la Juve, due il Borussia: sarà un mese importante, lo affrontiamo con entusiasmo. Vogliamo dare un significato sempre più importante alla stagione".



Sulla necessità di puntare sui giovani: "Non è facile avere fuoriclasse, però c'è una grandissima base che spesso trascuriamo a favore di giocatori che non sono meglio di quelli che abbiamo noi. Questa è una filosofia che, in chi costruisce le squadre, tende a privilegiare ciò che arriva dall'estero. E poi finiamo per avere problemi con la nazionale: se hai due giocatori italiani a partita diventa difficile renderla competitiva".



Sul mercato dell'Atalanta: "L'Atalanta indubbiamente in questo anno e mezzo ha cambiato molto profilo, ha avuto valorizzazioni importanti e ha dato grandi soddisfazioni alla tifoseria. Credo che l'obiettivo di tutti sia portare la squadra a essere sempre più competitiva, tornare indietro diventa difficile dopo che la società ha acquisito lo stadio. Bisogna trovare nuove strade per tenere la squadra più in alto possibile, tornare indietro sarebbe complicato".



Sul suo futuro:"Io sono molto felice della situazione a Bergamo, ho un bel riscontro da parte dei tifosi a livello professionale e personale. Non sono alla ricerca di altre situazioni, bisogna trovare soddisfazioni dove si sta bene, io qui sto bene. Voglio dare sempre qualcosa in più: non è facile, però credo che l'Atalanta abbia la struttura per pensare in grande".