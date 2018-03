Anche ai microfoni di Sky Sport Gennaro Gattuso è tornato a parlare del caso Nikola Kalinic: "Domani è un altro giorno, sono contento quando vedo i miei giocatori che sorridano, ma in allenamento voglio vedere i giocatori che vanno a mille all'ora, altrimenti si manca di rispetto. Con Nikola non c'è mai stato nulla, l'ho difeso sempre per primo, domani è un altro giorno, ma la priorità è sempre l'impegno. Chi non si allena come dico io non viene convocato e questo i giocatori lo sanno".