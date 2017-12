L'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato a Premium Sport al termine della partita con la Fiorentina: “Non volevamo perdere, perché sapevamo che c’era qualcuno in difficoltà. Abbiamo creato poco nel primo tempo, nel secondo abbiamo reagito e pareggiare e, forse, potevamo vincerla. La squadra sta iniziando a non mollare mai, non è bella da vedere, ma facciamo le cose di gruppo. La crescita, quando si rappresenta una squadra, è di gruppo. Bonucci può fare di più, ma è un giocatore fondamentale per lo spogliatoio. Tutta la squadra deve crescere in convinzione, non solo lui. Penso che non abbiamo fatto bene nel primo tempo, perché giocavamo linea-linea. Montolivo e Bonaventura, in fase di palleggio, non li abbiamo mai trovati. Ci siamo abbassati perché non volevamo soffrire. Loro sono la seconda squadra in A per cross effettuati, ma non subiva gol da quasi 500 minuti, Non abbiamo fatto una partita bella, ma sono contento per come l’abbiamo affrontata. Calhanoglu lo abbiamo recuperato con il lavoro, con la sua passione. Ha delle doti incredibili, ma per giocare a calcio bisogna allenarsi a 100 all’ora. Ma se è migliorato, è solo merito suo”.